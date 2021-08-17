Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Полиция и ИО предупреждают об административном штрафе за неношение масок в закрытых помещениях

Полиция и ИО предупреждают об административном штрафе за неношение масок в закрытых помещениях

Инспекционные органы и Полиция выступили с заявлением, в котором призывают население носить маски в закрытых помещениях, за неношение масок в закрытых помещениях будут применяться административные меры. 

Как  передает Арменпресс, в сообщении,в  частности, говорится:  

«Уважаемые граждане, бизнесмены, в связи с увеличением числа случаев заболевания коронавирусом контроль за ношением масок ужесточается. Призываем строго соблюдать установленные противоэпидемические правила, носить маски в закрытых помещениях. В случае нарушения будут применены предусмотренные законом административные меры».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]