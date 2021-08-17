Полиция и ИО предупреждают об административном штрафе за неношение масок в закрытых помещениях

Инспекционные органы и Полиция выступили с заявлением, в котором призывают население носить маски в закрытых помещениях, за неношение масок в закрытых помещениях будут применяться административные меры.

Как передает Арменпресс, в сообщении,в частности, говорится:

«Уважаемые граждане, бизнесмены, в связи с увеличением числа случаев заболевания коронавирусом контроль за ношением масок ужесточается. Призываем строго соблюдать установленные противоэпидемические правила, носить маски в закрытых помещениях. В случае нарушения будут применены предусмотренные законом административные меры».