XXV Международный фестиваль «Белая Вежа»: Армению представит Русский театр им. Станиславского

Труппа Русского театра при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА примет участие в XXV Международном фестивале «Белая Вежа», который состоится в Бресте (Беларусь). Армению представит Русский театр им. Станиславского.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сообщение, распространенное министерством, приказом министра утверждена программа участия армянской театральной группы. На XXV Международном театральном фестивале "Белая Вежа" Государственный русский драматический театр им. Станиславского представит спектакль Эльжбеты Хованеци «Гардения» (режиссер Гор Маргарян). «Гардения» - произведение высокохудожественное, прежде всего, благодаря своемуясному, острому, языку диалогов. Это посыл аудитории, анализ самосознания, роли женщины, вызов предрассудкам в отношении к ней.

Актеры спектакля - Татевик Мелконян, Елена Варданян, Айарпи Зурначян и Рипсиме Наапетян. Художественное оформление и костюмы - Нелли Барсегян, музыкальное оформление- Гор Маргарян.

Белая Вежа - самый престижный театральный фестиваль из проводимых Беларуси. На фестиваль приглашаются не только драматические, но и кукольные театры, а также танцевальные ансамбли, представляющие разные театральные школы со всего мира.