Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Азербайджан открыл огонь по армянским позициям в Сотке. У противника одна жертва и один раненый

Азербайджан открыл огонь по армянским позициям в Сотке. У противника одна жертва и один раненый

17 августа,начиная с  14:45 часов,  Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия по армянским позициям, дислоцированным  на армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике, в частности, в районе Сотка, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Арменииполучил огнестрельное ранение.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения,  жизни солдата ничего не угрожает. 

По состоянию на 16:30 часов  стрельба еще продолжалась. В результате ответных действий армянской стороны у противника однажертва и один раненый.

 

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]