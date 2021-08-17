Азербайджан открыл огонь по армянским позициям в Сотке. У противника одна жертва и один раненый
17:07, 17 Август, 2021
17 августа,начиная с 14:45 часов, Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия по армянским позициям, дислоцированным на армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике, в частности, в районе Сотка, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Арменииполучил огнестрельное ранение.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, жизни солдата ничего не угрожает.
По состоянию на 16:30 часов стрельба еще продолжалась. В результате ответных действий армянской стороны у противника однажертва и один раненый.
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