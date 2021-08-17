Азиатские индексы - 17-08-21
ТОКИО, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 августа на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.36% и составил 27424.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.49% и составил 1915.63 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.00% и составил 3446.98 пункта, а HANG SENG снизился на 1.66% и составил 25745.87 пункта.
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