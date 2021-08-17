Неизвестные устроили пожар на территории летней резиденции президента Италии
16:50, 17 Август, 2021
Неизвестные устроили пожар на территории заповедника в Кастельпорциано (недалеко от Рима), где находится загородная летняя резиденция главы итальянского государства Серджо Маттареллы. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство ANSA.
По его данным, в результате действий злоумышленников, перебросивших через ограду подожженные предметы, загорелись некоторые кустарники и деревья. Отмечается, что заметившие возгорание люди предупредили пожарных, которые быстро потушили огонь. По сведениям газеты la Repubblica, сгорело около 20 кв. м.
Маттарелла осудил преступные действия и поблагодарил бдительных граждан и пожарные бригады.
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