"Ереванский бестселлер": «Дикая симфония» - самая популярная: детская литература, июль 2021 г.
10:23, 20 Август, 2021
ЕРЕВАН, 20 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Авторский проект информационного агентства «Арменпресс» "Ереванский бестселлер" на этой неделе представляет десятку лучших детских произведений искусства по данным июльских продаж.
На первом месте «Дикая симфония» Дэна Брауна. Готовы к смелым приключениям? Путешествуйте по деревьям, морям в сопровождении мышки Маэстро и его друзей. По пути вы встретите больших синих китов, кабанов, крошечных жуков и изящных лебедей. Откройте для себя секреты каждого. По пути вы можете заметить сюрпризы, которые оставила вам мышь Маэстро: скрытая жужжащая пчела, смешанные буквы, из которых вы должны составить ключевые слова, и даже скрытый пароль, который вам нужно раскрыть. Автор бестселлеров "New York Times" Дэн Браун создал свою первую иллюстрированную книгу, в которой вы найдете умные, загадочные, музыкальные и исключительно веселые истории.
На втором месте книга «Боконик». История Боконика встречается в русско-украинском фольклоре, как и во многих народах. Сюжет встречается и в других скандинавских, немецких, узбекских, татарских и других сказках.
На третьем месте сказка «Кто в хижине живет?». Творчество известного детского писателя Владимира Сутеева, пленившего несколько поколений, поможет ребенку открыть для себя окружающий мир. Ведь дети смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Их интересует все, например, почему дятел врезается в дерево, почему паук работает в сети и т. д. Из этой книги маленькие читатели узнают о местах обитания животных.
На четвертом месте сказка «Репка», которую знают все дети. Сколько поколений выросло и приобрело мудрость благодаря этому творчеству Атабека Хнкояна!
На пятом месте книга «Собака и кошка». О сюжете этой сказки вообще нельзя говорить, потому что он знаком каждому ребенку. Эту сказку Туманяна многие любят.
На шестом месте детская сказка «Три поросенка». Книга позволяет детям узнать о приключениях трех поросят.
На седьмом месте «Жалоба кошки» Ованеса Туманяна. На этот раз известная работа представлена оригинальными иллюстрациями и пазлами.
«Пиноккио» Карло Коллоди находится на восьмом месте. Невероятные приключения марионетки Пиноккио давно покорили сердца бесчисленных маленьких читателей. Замечательные, очаровательные иллюстрации отражают всю прелесть и дух этой бессмертной истории.
На девятом месте - книга Дж. Роулинга «Гарри Поттер и философский камень». Потеряв родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и почти не дают есть. Но когда Гарри исполняется одиннадцать, его приглашают в Хогвортс, невероятную школу, куда могут ходить только мальчики и девочки с уникальными магическими способностями.
На десятом месте сборник Джанни Родари «Сказки по телефону». Всевозможные удивительные события и персонажи рассказываются словно речь идет об обычных вещах. Путешествие бродяги Джиованино в неизвестные миры, невероятные приключения Аличе-пальчика, уникальные кафе-мороженое и дороги, выложенные шоколадом. Джонни Родари рассказывает о самых серьезных проблемах реальной жизни, умело превращая их в невероятные выдуманные истории, переплетающиеся с его легкостью и тонким юмором.
«Ереванский бестселлер» представила Роза Григорян.
Книжные сети книжных магазинов «Букинист» (011-53-74-13), «Даран-Хай Гирк» (56-80-38), «Зангак» (011-22-33-66) приняли участие в составлении рейтинг-лист.
Книги, отмеченные звездочкой, возвращаются в список.
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