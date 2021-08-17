Правительство города обязалось построить новую школу гимнастики: Айк Марутян
16:32, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Мэр Еревана Айк Марутян принял представителей сборной Армении по гимнастике, победившей на 32-х летних Олимпийских играх в Токио.
Как сообщает «Арменпресс», поздравив за достигнутый успех, за значительный вклад в дело развития спорта и выдающиеся успехи, мэр Еревана наградил бронзового призера в финале отдельных упражнений по гимнастике Олимпийских игр воспитанника НКО "Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гимнастике имени Альберта Азаряна" Артура Давтяна памятной медалью "Эребуни-Ереван 2800"
«После более чем 40-летнего перерыва в этом виде спорта вы принесли Еревану очень большую победу. Это честь не только для нашей страны, но и для столицы. Власти города, в свою очередь, пообещали улучшить условия, построив новую спортивную школу, где можно будет полноценно тренироваться и проводить международные чемпионаты», - сказал Айк Марутян.
Артур Давтян поблагодарил мэра и отметил, что, независимо от условий, все спортсмены всегда стараются представить себя наилучшим образом. Присутствовавший на встрече президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян, в свою очередь, отметил, что такое внимание и отношение властей города обнадеживают, а наличие новой спортивной школы, соответствующей международным стандартам, - это главная мечта.
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