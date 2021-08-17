Артак Бегларян и президент Национальной академии наук РА обсудили вопросы, связанные с развитием научной сферы Арцаха
16:25, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 17 августа Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян принял президента Национальной академии наук РА Ашота Сагяна.
Как сообщает «Арменпресс», в отделе информации и общественных связей аппарата государственного министра Азербайджанской Республики, обсуждались вопросы, связанные с развитием научной сферы Арцаха.
Государственный министр подчернул значение запуска новых стандартов и возможностей в научно-образовательной сфере Арцаха, постоянного повышения качества распространения знаний и обучения, что станет возможным благодаря сотрудничеству с Национальной академией наук РА. Артак Бегларян поблагодарил гостя за значительный вклад в создание и становление Арцахского научного центра.
Президент Национальной академии наук Республики Армения Ашот Сагян выразил готовность в будущем вносить свой вклад в развитие научной жизни Арцаха, постоянно расширяя возможности Арцахского научного центра.
Во встрече приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Республики Артцах Лусине Гараханян и директор Арцахского научного центра Анюта Саркисян.
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