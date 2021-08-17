В сфере таможенного обслуживания реализуется более 25 проектов: Рустам Бадасян провел рабочую консультацию
15:51, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян провел рабочую встречу с сотрудниками Управления информационных технологий.
Как сообщает «Арменпресс», в управлении информации и общественных связей Комитета государственных доходов, глава комитета подчеркнул, что развитие сферы информационных технологий имеет особое значение. Рустам Бадасян с удовлетворением отметил, что подразделение проявило должную инициативу в этом вопросе.
На рабочем заседании руководителю комитета были представлены проделанные работы, текущие проекты, в том числе реализация мероприятий, утвержденных программой стратегического развития КГД. Упоминалась система аналитической отчетности на основе анализа больших данных (Big Data), а также механизмы «умного» управления рисками с использованием подходов искусственного интеллекта и машинного обучения.
Председателю Комитета государственных доходов также были представлены шаги, направленные на развитие электронных систем по совершенствованию системы электронной отчетности, электронных платежных документов, веб-мобильных версий систем, внедрение платформы для плательщиков НДС-нерезидентов, и другие инфраструктуры. Глава комитета поручил организовать контакты с налогоплательщиками исключительно в электронном виде через личный кабинет.
Глава комитета был проинформирован о том, что в сфере таможенного обслуживания реализуется более 25 проектов в области системы управления рисками, единого национального окна, совершенствования электронного декларирования и других сфер. Сделана ссылка на платформу для уплаты платежей таможенным органам в электронном виде.
На встрече была подчеркнута необходимость модернизации сетево-серверного оборудования КГД. В этом контексте обсуждались причины недавних отключений системы электронных услуг, предоставляемых налогоплательщикам. Председатель комитета госдоходов подчеркнул необходимость скорейшего решения проблемы, чтобы у налогоплательщиков не было дополнительных забот. Глава комитета подчеркнул, что вопрос находится под его непосредственным вниманием, и поручил представить четкие механизмы его решения.
Он также был ознакомлен с работой и эффективностью онлайн-системы для регистрации, учета, отслеживания инфраструктуры, приложений электронного правительства, сотрудничества с другими агентствами, в частности, в части обмена информацией.
Заместитель председателя КГД Ашот Мурадян заверил, что для реализации намеченных мероприятий ведется повседневная работа, подчеркнув, что обсуждение придаст дополнительный импульс работе подразделения.
В завершение встречи председатель Комитета госдоходов ознакомился с центром обработки данных, проследил за процессом организации работы.
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