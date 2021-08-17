Российские военные начали новые маневры в Таджикистане

На фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали новые маневры с участием около тысячи. военнослужащих. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник Центральный военный округ (ЦВО).

"Около 1 тыс. российских военнослужащих 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, вышли на полигоны Ляур и Самбули для совершенствования навыков по боевой подготовке", - сообщила пресс-служба округа. Задачи будут отрабатываться в течение месяца.

По словам российских военных, в ходе маневров артиллеристы выполнят более 20 боевых стрельб из реактивных систем залпового огня "Град", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и "Акация". Военнослужащие отработают учебно-боевые задачи в составе минометных батарей по уничтожению противника в горной местности, заявили в ЦВО.

Ранее в августе на фоне обострения обстановки в Афганистане Россия провела два учения у афганской границы, одно - совместно с Узбекистаном, другое - совместно с Узбекистаном и Таджикистаном. В маневрах приняли участие несколько тысяч военнослужащих, авиация, артиллерия и бронетехника. На учения в Узбекистан Россия направляла четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3. На учения в Таджикистан были направлены штурмовые самолеты Су-25, которые постоянно базируются на российской авиабазе "Кант" в Киргизии.