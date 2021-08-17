Национальное Собрание приняло в первом чтении проект по вопросу о годовом объеме сброса воды из озера Севан







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Возникла необходимость восполнить дефицит поливной воды. Законопроект был поставлен на голосование, при котором 64 депутата проголосовали «за», 19 - «против» и 1 воздержался. ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Парламент принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан».Как сообщает «Арменпресс» , в рамках проекта предлагается установить максимальный годовой объем сброса воды из озера Севан на уровне 245 млн кубометров в 2021 году.Возникла необходимость восполнить дефицит поливной воды. Законопроект был поставлен на голосование, при котором 64 депутата проголосовали «за», 19 - «против» и 1 воздержался.