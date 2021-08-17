В Колумбии задержали лидера международной группировки наркоторговцев

олиция задержала одного из предполагаемых лидеров международной группировки контрабандистов- наркоторговцев, ввозивших наркотики из Южной Америки в Россию. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из НЦБ Интерпола МВД России и УМС МВД России при содействии иностранных партнеров проведены мероприятия в рамках операции "Курская дуга". В городе Медельин Республики Колумбия задержан один из предполагаемых лидеров преступного сообщества", - сообщила Волк.

Она добавила, что россиянин подозревается в организации канала контрабанды произведенных на территории Южной Америки наркотиков через Испанию в Россию для последующего сбыта. "В настоящее время полицейские устанавливают его возможные связи с колумбийскими наркокартелями", - отметила представитель МВД. По ее словам, решается вопрос о его экстрадиции в Россию, он находится под стражей.