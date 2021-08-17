Ален Симонян и глава МИД Уругвая обсудили перспективы развития отношений между двумя странами
15:33, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 17 августа Председатель НС Армении Ален Симонян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Восточной Республики Уругвай Франсиско Бустицио Бонассо.
Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью Национального Собрания РА сообщает, что, приветствуя гостя, руководитель Законодательного органа отметил, что Армения очень придает большое значение развитию и укреплению отношений с Уругваем.
«Несмотря на то, что Армению и Уругвай разделяет чрезмерная географическая удаленность, отношения между нашими странами и народами никогда от этого не страдали», - подчеркнул Ален Симонян.
Говоря об армяно-уругвайских межгосударственных отношениях, глава парламента отметил, что с момента установления дипломатических отношений налажено взаимовыгодное сотрудничество.
«Дружба между нашими странами основана на взаимном уважении, доверии и взаимной поддержке», - сказал он.
Ален Симонян выразил удовлетворение открытием генерального консульства Уругвая в Ереване в 2019 году, что является мощным импульсом для двустороннего сотрудничества. Председатель НС также приветствовал открытие в ближайшее время посольства Уругвая в Армении.
Поблагодарив за прием, глава МИД Уругвая сообщил, что это его первый визит в Армению. Гость рассказал о необходимости развития двусторонних отношений.
В ходе встречи речь шла также о сотрудничестве групп дружбы. Ален Симонян выразил уверенность, что в ближайшее время сформируется представительная группа с Уругваем.
Касаясь процесса признания Геноцида армян, Ален Симонян подчеркнул: «Все в Армении знают, что Уругвай - первая страна, признавшая Геноцид армян».
В этом контексте Франсиско Бустиджио Бонассо сообщил, что вчера он посетил мемориал Цицернакаберд и сделал запись в Книге почетных гостей. Он отметил, что историю Армении можно описать двумя словами: боль и надежда. Боль, с которой армянский народ сталкивался на протяжении всей истории, но надежда на прекрасное будущее, которое ожидает армянский народ;
Стороны также коснулись многочисленной армянской общины Уругвая, подчеркнув ее роль в укреплении армяно-уругвайских связей.
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