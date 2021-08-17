Суд снял арест с имущества Седрака Кочаряна

ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В суде общей юрисдикции Еревана (резиденция Шенгавит) под председательством судьи Анны Данибекян продолжается судебное разбирательство по делу второго президента РА Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Горгяна.



Как сообщает «Арменпресс», суд посчитал необходимым сослаться на поданное в ходе заседания ходатайство защитника Ованеса Худояна о снятии ареста с имущества Седрака Кочаряна. Защитник Худоян отметил, что проблема заключалась в том, что орган, ведущий производство, наложил арест на имущество Седрака Левона Кочаряна, считая, что имущество последнего принадлежит Роберту Кочаряну.



«Еще на предварительном следствии орган, ведущий производство, прокуратура, частично отказался от такого подхода, часть задержания была снята, а с Седрака Кочаряна - нет. Я считаю, что права Седрака Кочаряна нарушаются до сих пор, необходимо полностью отменить это задержание. То, что недвижимость принадлежит другому лицу, никак не подтверждено. Арест имущества Седрака Кочаряна никоим образом не может способствовать расследованию этого уголовного дела и судебным целям», - сказал Худоян.



Другой адвокат, Айк Алумян, сказал, что статья 6 Европейской конвенции устанавливает право на справедливое судебное разбирательство, неотъемлемой частью которого является принцип правовой определенности.



«В настоящее время есть вступивший в силу и не обжалованный судебный акт, согласно которым конфискация имущества Седрака Кочаряна признана незаконной, что нарушает его право. Посредничество должно быть удовлетворено без каких-либо оговорок», - сказал Алумян.



Адвокат Армена Геворгяна Эрик Алексанян также заявил, что необходимо снять арест с имущества Седрака Кочаряна.



После обсуждения судья Анна Данибекян заявила, что арест с имущества Роберта Кочаряна частично снят.



«Содержание под стражей будет поддерживаться в объеме, необходимом для обеспечения возможной конфискации судебных издержек и возможной конфискации», - сказал Данибекян.



Суд также постановил отменить решение органа предварительного следствия от 2018 года о наложении ареста на имущество Седрака Кочаряна на суммы, заложенные на банковские счета движимого и недвижимого имущества, финансовых средств, акций, ценных бумаг и архивов, а также ООО «Таргет» и страховой компании "Наири Иншуранс".

В сентябре прошлого года судья Анна Данибекян частично сняла запрет на имущество и банковские счета второго президента Армении Роберта Кочаряна. Согласно судебному акту, арест продолжает действовать в отношении принадлежащего Р. Кочаряну дома и 235 млн драмов. Этот дом был предоставлен Роберту Кочаряну государством в качестве президента в отставке, а на банковские счета перечислена сумма от АФК «Система», где Роберт Кочарян занимал должность независимого директора.