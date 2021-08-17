Лавров призвал российских перевозчиков обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха
15:04, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал представителей российских автомобильных компаний обратить внимание на транзитный потенциал Нагорного Карабаха.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас мы активно работаем над восстановлением инфраструктуры и дорог, поэтому обратите внимание на это перспективное направление, я думаю, это будет иметь очевидную экономическую выгоду. Не исключено, что экономическое развитие этого сектора, который находится в непосредственной близости от нас, будет происходить при активном участии России», - сказал Лавров на встрече с Ассоциацией международных перевозчиков.
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