Президент Ирана поздравил Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрагим Райс направил Николу Пашиняну поздравительное послание в связи с его назначением премьер-министром Республики Армения.



Как сообщает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:



«Премьер-министр Республики Армения, уважаемый господин Никол Пашинян, примите мои теплые поздравления по поводу вашего переизбрания на пост премьер-министра Республики Армения.



Несомненно, быстрые темпы глобального и регионального развития еще больше усиливают тесные консультации между двумя странами в целях установления мира и стабильности в регионе и процветания двух народов и подчеркивают необходимость расширения многосторонних отношений, особенно в области транспорта и энергетики.



Уверен, что благодаря взаимным и последовательным усилиям предыдущих лет между Исламской Республикой Иран и Республикой Армения сформировались дружественные, тесные и высокие отношения, которые основаны на доброй воле, взаимном уважении и исторических связях двух народов, которые в течение вашего срока пребывания в должности еще более будут развиваться и углубляться.

От Всемогущего Бога прошу Его Превосходительству здоровья и успехов, а также счастья и благоденствия народу Республики Армения».