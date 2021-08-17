Вакцина "Спутник Лайт" и Pfizer могут применяться вместе, сочетаются совершенно нормально․ Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего укола для бустирования.

"Вакцины между собой совершенно нормально сочетаются", - сказал Гинцбург.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

Вакцина против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech является mRNA-вакциной, созданной на основе синтетической РНК. 11 декабря вакцина была одобрена США, 21 декабря — Евросоюзом. 31 декабря 2020 года ВОЗ допустила вакцину Pfizer/BioNTech к использованию в чрезвычайных ситуациях. Она стала первой вакциной против COVID-19, получившей экстренную валидацию ВОЗ с момента начала вспышки заболевания.