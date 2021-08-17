Посол США и работники дипмиссии продолжают работать в Кабуле

Посол США в Афганистане Росс Уилсон сообщил, что он и другие сотрудники американского посольства продолжают работать в Кабуле, чтобы помочь тысячам граждан США и афганцев, находящихся в опасности, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Вопреки ложным сообщениям персонал посольства США в Кабуле и я остаемся в Кабуле и усердно работаем, чтобы помочь тысячам граждан США и уязвимых афганцев. Мы продолжаем наше дело. Наша приверженность афганскому народу остается неизменной", - говорится в заявлении посла в Twitter.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.