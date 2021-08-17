Армянские арбитры будут обслуживать матчи Женской лиги чемпионов УЕФА
12:34, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Судьи, представляющие Армению, будут обслуживать матчи Женской лиги чемпионов УЕФА.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Матчи первого раунда женской Лиги чемпионов УЕФА стартуют 18-21 августа в ряде европейских городов.
Среди судей, обслуживающих матчи, которые пройдут в России, будут арбитры ФФА Софик Торосян и Лиана Григорян, а представляющие Армению Араксия Сарибекян и Кристине Григорян будут обслуживать матчи, проходящие в Словении.
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