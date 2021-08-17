Азербайджан несет ответственность за убийство двух армянских военнослужащих

Азербайджанские власти действуют с явными нарушениями международных правил с самого начала и несут ответственность за убийство 2 военнослужащих Армении 16 Августа в Ерасхе и Гегаркунике, за нарушение их права на жизнь.

Здесь необходимо учесть контекст и по крайней мере факты, что Вооруженные силы Азербайджана:

Вторглись и незаконно обосновались на суверенной территории Республики Армения: в Гегаркуникской и Сюникской областях. После 9 ноября 2020 г. физически находятся на землях, которые, на основании законных документов, по праву собственности принадлежат жителям РА или являются собственностью общины (дома, луга, пахотные земли, пастбища). Регулярно производят обстрелы сел, создавая реальную опасность для жизни и здоровья мирных жителей, нанося ущерб имуществу и животным людей. Занимаются преступными действиями, направленными против мирных жителей: кража животных, попытки незаконного лишения свободы людей, угрозы мирным жителям огнестрельным оружием, препятствовать сельскохозяйственной деятельности и т. д. Из-за их присутствия в непосредственной близости от сел и на дорогах между общинами ограничено свободное передвижение людей. Провоцируют стрельбу, которая прекращается после превентивных мер Вооруженных сил Армении. Это значит, что Вооруженные силы РА защищают права наших жителей, их жизнь и мир.

Более того, ко всему этому добавляется тот факт, что, как официально заявляют Азербайджанские власти, их вооруженные нападения и угрозы войны направлены на оказание запрещенного международным правом влияния на процессы делимитации и демаркации границ.

Эти факты и обоснования будут направлены в международные организации.

Арман Татоян

Защитник прав человека Армении