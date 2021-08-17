Азербайджан несет ответственность за убийство двух армянских военнослужащих
Азербайджанские власти действуют с явными нарушениями международных правил с самого начала и несут ответственность за убийство 2 военнослужащих Армении 16 Августа в Ерасхе и Гегаркунике, за нарушение их права на жизнь.
Здесь необходимо учесть контекст и по крайней мере факты, что Вооруженные силы Азербайджана:
- Вторглись и незаконно обосновались на суверенной территории Республики Армения: в Гегаркуникской и Сюникской областях.
- После 9 ноября 2020 г. физически находятся на землях, которые, на основании законных документов, по праву собственности принадлежат жителям РА или являются собственностью общины (дома, луга, пахотные земли, пастбища).
- Регулярно производят обстрелы сел, создавая реальную опасность для жизни и здоровья мирных жителей, нанося ущерб имуществу и животным людей.
- Занимаются преступными действиями, направленными против мирных жителей: кража животных, попытки незаконного лишения свободы людей, угрозы мирным жителям огнестрельным оружием, препятствовать сельскохозяйственной деятельности и т. д.
- Из-за их присутствия в непосредственной близости от сел и на дорогах между общинами ограничено свободное передвижение людей.
- Провоцируют стрельбу, которая прекращается после превентивных мер Вооруженных сил Армении. Это значит, что Вооруженные силы РА защищают права наших жителей, их жизнь и мир.
Более того, ко всему этому добавляется тот факт, что, как официально заявляют Азербайджанские власти, их вооруженные нападения и угрозы войны направлены на оказание запрещенного международным правом влияния на процессы делимитации и демаркации границ.
Эти факты и обоснования будут направлены в международные организации.
Арман Татоян
Защитник прав человека Армении
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