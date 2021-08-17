В Арцахе подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом
11:29, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 17 августа в Арцахе подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.
За один день было проведено 66 тестов. В целом, подтверждено 2985 случаев заболевания коронавирусом. С начала 2021 года в Арцахе на предмет выявления коронавируса в лаборатории прошли обследование 10882 гражданина, из которых 1002 человека дали положительный результат.
В настоящее время 31 инфицированный в Арцахе проходит стационарное лечение от коронавируса, а легко больные получают амбулаторное лечение на дому.
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