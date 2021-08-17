У "Пюника" новый защитник
11:26, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Ереванский футбольный клуб «Пюник» пополнился новым составом.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. К команде присоединился 30-летний бразильский защитник Бруно Насименто.
Последним клубом футболиста стал «Аль-Хид», представлявший Бахрейн. Насименто известен своими соревнованиями в немецком «Кельне». Бразильский футболист сыграет третьим игровым номером в «Пюнике».
В нынешней армянской премьер-лиге «Пюник» имеет 3 очка после 3-х игр и занимает 5-е место в турнирной таблице.
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