МВД Индии ввело особый тип визы для выезжающих из Афганистана

Индия ввела новый тип визы для планирующих покинуть Афганистан. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА Новости.

МВД пересмотрело визовые положения из-за текущей ситуации в республике.

"Новая категория электронной визы под названием "e-Emergency X-Misc Visa" введена для ускоренного рассмотрения заявлений на получение визы для въезда в Индию", – заявили в МВД страны.

В минувшее воскресенье "Талибан"* заявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого президент страны Ашраф Гани объявил о своей отставке и уехал за рубеж.