В ЕК заявили, что Европа должна создать гумкоридоры для беженцев из Афганистана

Европейские страны должны создать гуманитарные коридоры для организованного приема беженцев из Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, информирует агентство Reuters.

"Думаю, что Европе неизбежно придется создать гуманитарные коридоры и вести организованный прием [беженцев] во избежание неконтролируемых потоков нелегальных мигрантов", - сказал он.

Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут 17 августа экстренные консультации по ситуации в Афганистане в формате видеоконференции. ЕС в настоящее время озабочен эвакуацией своего дипломатического и технического персонала из Кабула, также обсуждаются вопросы предоставления убежища афганцам, работавшим в европейских миссиях.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.