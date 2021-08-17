В Армении подтверждено 357 новых случаев COVID-19, 269 граждан выздоровели
11:11, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 17 августа, к 11:00, в Армении подтверждено 357 новых случаев коронавируса, выздоровели 269 граждан, зарегистрировано 11 новых смертей. За один день было проведено 6584 теста. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 446 731.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.
Подтвержден 235 171 случай заболевания коронавирусом, из которых 223 070 вылечили и 4713 закончились смертельным исходом. 6250 пациентов в настоящее время проходят курс лечения от коронавирусной болезни.
Накануне зарегистрировано 2 случая смерти, когда пациент переболел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких случаев 1138.
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