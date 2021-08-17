В Национальном Собрании открылось внеочередное заседание по вопросу о годовом объеме сброса воды из озера Севан

ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Национальном Собрании началось внеочередное заседание, инициированное правительством РА.



Как сообщает «Арменпресс», в повестку заседания включен законопроект о внесении изменений в закон «Об утверждении годовых и комплексных программ восстановления, сохранения, воспроизводства и использования экосистемы озера Севан».



В проекте предлагается установить максимальный годовой объем сброса воды из озера Севан в 2021 году до 245 млн кубометров.