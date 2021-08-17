Подача газа в некоторые участки административного района Малатия-Себастия будет временно приостановлена
10:45, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 18-го августа с 09:00 до 21:00 19-го августа в ереванском административном районе Малатия-Себастия будет приостановлено газоснабжение в кварталах Ахтанак, а-1, на улице Оганова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, многоквартирных домов по улице Андраника номер 24, 26, 28, 30, 32, 34 , концевой части улицы Тычина, дачной территории I, газопотребителей квартала Г-1, АГНКС ООО "Хчакар Муса", "Робел ААК", "Мульти-Леон-3" и прилегающих общественных объектов различного назначения.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО "Газпром Армения" с просьбой соблюдать правила безопасности.
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