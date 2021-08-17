Депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану с учетом того, что Россия и Китай "могут заполнить политический вакуум". Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении группы европейских парламентариев.

Во вторник пройдет видеоконференция глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане, на которой министры попытаются выработать единую позицию на фоне резкой эскалации в этой стране.

"ЕС необходимо разработать новую стратегию по Афганистану и региону с учетом новых обстоятельств, учитывая, что Россия и Китай быстро попытаются заполнить политический вакуум", - указывается в документе. В частности, депутаты считают, что Пакистан, Иран и Индия "должны сыграть конструктивную роль в Афганистане".