Талибы объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) во вторник объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.

"Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", - говорится в заявлении.