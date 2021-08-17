Талибы объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана
10:33, 17 Август, 2021
Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) во вторник объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.
"Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", - говорится в заявлении.
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