Хачанов удачно стартовал на турнире в Цинциннати
10:14, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов начал турнир в Цинциннати с победы.
Как сообщает «Арменпресс», на старте турнира Masters, который проходит в Цинциннати, США, Хачанов встретился с К. Андерсоном из ЮАР. В матче, который длился 1 час 26 минут, Хачанов выиграл после двух сетов 6:2, 6:4.
Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Турнир Mastersвпервые был проведен в 1899 году. Он классифицирован в теннисном турнире 1000 Masters. Действующий чемпион в мужском одиночном разряде - Новак Джокович из Сербии, а у женщин - Виктория Азаренко.
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