В Гюмри стартовал международный юношеский шахматный турнир "Gyumri open"
10:05, 17 Август, 2021
ГЮМРИ, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Гюмрийском спортивно-культурном центре стартовал международный юношеский шахматный турнир "Gyumri open".
Как сообщает «Арменпресс», в открытом турнире, который состоится 16-23 августа, примут участие 223 участника из регионов Армении и зарубежья. Соревнования пройдут в двух возрастных группах. Бюджет турнира составляет около 8 миллионов драмов, из которых 1 миллион - призовой фонд.
По словам организаторов, последний раз международный шахматный турнир в Гюмри проводился в 2009 году. Спустя 12 лет организовать такой турнир было непросто. «Организовать какой-либо турнир непросто, были сложности, но важно то, что турнир состоялся и собрал такое количество участников», - сказал Артуш Кочарян, преподаватель Гюмрийской спортивной школы шахмат имени Тиграна Петросяна, добавив, что в турнире принимают участие сильнейшие юные шахматисты страны.
Организаторами турнира выступили директор «64 Шахматной школы» Норайр Оганесян и преподаватель Гюмрийской спортивной школы шахмат имени Тиграна Петросяна Артуш Кочарян. Турнир прошел при поддержке Шахматных федераций Армении и Гюмри.
Арменуи Мхоян
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