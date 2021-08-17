Представители 51 страны подтвердили свое участие в ВЭФ

Свое участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке подтвердила 51 страна, сообщил журналистам во вторник вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"На сегодняшний день подтвердилась 51 страна, но время еще есть. У нас прошлый форум был рекордный, там было 65 [стран-участников]. Как видите, мы пока не так далеко от этой планки, поэтому будем продолжать приглашать", - сказал Трутнев.

По словам полпреда, гостей из-за ситуации с коронавирусом попросили приехать без сопровождающих лиц. "Это практически вдвое сокращает число участников форума - с восьми тыс. в позапрошлом году до четырех тыс. [сейчас]. Но мы считаем, что при этом форум не много потеряет, потому что основные участники - руководители компаний, органов государственного управления, стран Азиатско-Тихоокеанского региона - у нас будут", - сказал Трутнев.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента в ДФО.