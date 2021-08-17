Призывник получил смертельную травму головы от выстрела противника: возбуждено уголовное дело
09:53, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 16 августа 2021 г., около 18:00, рядовой Арман Оганес Акопян, призывник, получил смертельное огнестрельное ранение в голову в результате выстрела противника.
Как сообщает «Арменпресс», в отделе информации и по связям с общественностью СК РА сообщают, что по данному факту в пятом гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления СК РА возбуждено уголовное дело по пунктам 2, 7 и 13 части 2 статьи 104 УК РА, ведется предварительное следствие:
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