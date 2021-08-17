Цены на цветные металлы - 16-08-21

ЛОНДОН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.31% и составила 2626.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.62% и составила 9404.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.30% и составила 2324.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.76% и составила 19517.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.03% и составила 35417.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.10% и составила 3018.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.58% и составила 42417.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.