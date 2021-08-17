Какое влияние на Армению окажут процессы, происходящие в Афганистане? Комментарии эксперта
09:15, 17 Август, 2021
ЕРЕВАН, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На данный момент у Республики Армения нет непосредственной озабоченности по поводу событий в Афганистане, так как армянский миротворческий контингент завершил свою службу в Афганистане в начале марта этого года, и по официальным данным, там нет граждан Армении. Такое мнение в беседе с «Арменпресс» высказал аналитик по региональным вопросам Армен Петросян.
Однако, по мнению аналитика, события в Афганистане, которые в последние дни стали главной темой международных новостей, также примечательны с точки зрения интересов и безопасности Армении.
«Не исключено, что процессы, происходящие в Афганистане, окажут определенное влияние и на Армению. Почему? Во-первых, как уже было сказано, в случае обострения ситуации на таджикско-афганской границе определенные действия, вытекающие из ее устава, могут быть предприняты Организацией Договора о коллективной безопасности. И Армения, будучи членом этой организации, просто не может оставаться в стороне от подобных акций», - пояснил Армен Петросян.
Во-вторых, если талибам не удастся установить полную власть, и в этой стране создатся хаос, развяжется гражданская война, то, по мнению Армена Петросяна, для соседних с Афганистаном стран, включая Армению и другие страны, могут возникнуть серьезные угрозы безопасности и серьезные гуманитарные проблемы. В том числе это касается соседней с Арменией Исламской Республики Иран - со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Кроме того, востоковед напомнил, что Турция также стремится сыграть определенную роль в Афганистане.
По его словам, если до оккупации Кабула талибами Эрдогану действительно удавалось достичь соглашения как с США, так и с бывшим афганским правительством о контроле над Кабульским международным аэропортом, то теперь амбиции Эрдогана находятся под серьезной угрозой, учитывая подход талибов к этой инициативе Турции, которая уже несколько раз отвергалась различными участниками движения «Талибан». Следовательно, если Турция попытается достичь своих целей с помощью других механизмов или других средств, то возможен конфликт в отношениях Турция-"Талибан". Конечно, не исключена и возможность сотрудничества Анкары с «Талибаном».
«Помимо Турции, учитывая растущую зависимость Азербайджана от Анкары после 44-дневной войны, ясно, что Эрдоган сделает все возможное, чтобы обеспечить поддержку Азербайджаном любой турецкой инициативы в Афганистане. Таким образом, получается, что две враждебные Армении страны вовлечены в новую авантюру с очень сомнительными последствиями», - заявил Армен Петросян.
Именно в этом контексте эксперт видит наибольшую опасность для Республики Армения и Арцаха, поскольку отвлечение влиятельных игроков международного сообщества в Афганистан может дать возможность Азербайджану, который регулярно провоцирует военную напряженность в зоне Арцаха и на границе с Арменией.
«Это, конечно, опасно для нас, потому что в то же время и Иран, и особенно Россия больше ориентированы на другой регион, где развитие событий гораздо более непредсказуемо. И в этом случае, естественно, внимание в какой-то степени отвлечено от нашего региона. Принимая во внимание непредсказуемое поведение властей Азербайджана, практику недискриминации в средствах достижения собственных целей, не исключено, что Азербайджан попытается воспользоваться этой ситуацией, усиливая провокации и даже инициируя гораздо более масштабные акции», - сказал Армен Петросян.
Ухудшение безопасности и нестабильности в Афганистане началось после того, как избранный президент США Джо Байден объявил в апреле о своем решении вывести американские войска из Афганистана. В этих условиях боевики экстремистской группировки «Талибан» развернули военную кампанию по включению новых территорий в сферу своего влияния. 15 августа международные СМИ сообщили, что боевики Талибана вошли в столицу страны Кабул и что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку, покинув страну.
Арам Саргсян
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