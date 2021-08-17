Арцах - не территория Азербайджана: Давид Бабаян призывает Баку не искажать реальность
09:10, 17 Август, 2021
СТЕПАНАКЕРТ, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян коснулся подходов азербайджанской стороны относительно статуса Арцаха, подчеркнув, что Арцах не является территорией Азербайджана.
В беседе с «Арменпресс» Бабаян призвал Баку не искажать действительность. «Конечно, это не территория Азербайджана. Их цель - сделать Арцах территорией Азербайджана, но это не значит, что это удастся», - сказал Давид Бабаян.
Ссылаясь на заявление Минобороны Азербайджана о том, что Армения перебрасывает вооруженные силы на территорию Нагорного Карабаха, министр иностранных дел Арцаха сказал, что «никаких передвижений или развертывания войск со стороны Армении нет».
По словам Давида Бабаяна, как использование вооруженными силами Азербайджана военных средств, так и аналогичные заявления Баку преследуют одну и ту же цель - оказать психологическое давление, запугать народ Арцаха. Кроме того, они пытаются подорвать армяно-российские отношения, подготовить почву для разрыва связей Арцаха с Арменией.
«Завтра они скажут: «Надо нам проверить, кто идет из Армении» и т. д., и т. д. Они планировали задушить Арцах в социально-экономическом плане, не допустить инвестиций», - пояснил министр иностранных дел Арцаха, добавив, что в любом случае к подобным заявлениям следует отнестись очень серьезно и предпринять соответствующие шаги против них.
Давид Бабаян, высоко оценив роль российского миротворческого подразделения, подчеркнул, что когда мы говорим «армянские войска» или «армянские формирования», мы должны помнить, что в их число входит Армия обороны Арцаха, которая является гарантией безопасности народа Арцаха. .
«У нас всегда будет наша армия, наши вооруженные силы, потому что это гарантия безопасности нашего населения. И в целом, Армения, конечно же, остается одним из гарантов безопасности Арцаха. И вообще, если мы хотим, чтобы будущее Армении было предсказуемым и безопасным, как и будущее Арцаха, то место и роль Арцаха должны быть высоки в общественной и политической жизни Армении. Без этого будет очень плохо. Те провокаторы, те враги, которые играют в «карабахцев-армян», начиная со своего быта и кончая официальными заявлениями, уже должны быть привлечены к ответственности», - сказал Давид Бабаян.
Минобороны Азербайджана 11 августа заявило, что "в последние дни Армения, нарушая трехстороннее заявление, перебрасывает войска на территорию Азербайджана, где временно находятся миротворческие силы Российской Федерации. размещены". В ответ МИД Армении напомнил, что в первом пункте заявления от 9 ноября четко сказано, что «… стороны стоят на своих позициях». Поэтому утверждения Баку о том, что трехстороннее заявление предусматривает вывод армянских войск из Нагорного Карабаха, являются явной ложью.
Арам Саргсян
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