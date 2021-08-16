Ситуация в Кабуле при талибах лучше, чем при правительстве Гани: посол РФ в Афганистане 

Ситуация в Кабуле в первые дни прихода талибов стала лучше, чем была при президенте Ашрафе Гани. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше, чем при Гани", - сказал он. Жирнов уверен, что найдет взаимопонимание с представителями движения "Талибан" на встрече во вторник, которая будет посвящена вопросам безопасности российского диппредставительства в Кабуле. Он назвал подход талибов "позитивным и деловым".

"Мне нужно сначала решить с ними вопросы безопасности посольства и моего коллектива здесь, чтобы все было хорошо. Есть просто детали, которые нужно отработать. Их подход ясен, он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям", - сказал посол.

Посольство России в Кабуле 15 и 16 августа ограничило выход для сотрудников за пределы территории диппредставительства, рассказал Жирнов. "Вчера - сегодня нет, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Вчера и не надо было из-за этого безвластия, беспорядка. Сегодня мы тоже ограничили".

Он добавил, что намерен с представителями талибов "проехаться по городу", чтобы удостовериться в безопасности обстановки. При этом в ответ на соответствующий запрос талибы предложили проехать по столице по любому маршруту на усмотрение посольства, отметил Жирнов.