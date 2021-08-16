Совбез ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане

Совет Безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане, которое будет включать в себя разные группы населения страны, в том числе женских представителей. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении органа.

"Члены Совета Безопасности призвали к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путем переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин", - указывается в документе.

СБ ООН подчеркнул, что конец конфликта в Афганистане может быть достигнут только через политическое урегулирование. "Они (члены СБ ООН) подчеркнули, что устойчивый конец конфликта в Афганистане может быть достигнут только через инклюзивное, справедливое, прочное и реалистичное политическое урегулирование с поддержкой прав человека, в том числе меньшинств, женщин и детей", - указывается в заявлении.

Подчеркивается, что "Талибан" и любая другая афганская группировка не должны поддерживать террористов, действующих за пределами Афганистана. "Ни "Талибан", ни какая-либо иная афганская группировка или отдельный человек не должны поддерживать террористов, действующих на территории любой другой страны", - говорится в тексте.

В заявлении также отмечается необходимость гарантировать, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для других государств.

Заявление СБ ООН по Афганистану не содержит упоминаний о признании или непризнании талибов и их государства. При этом 3 августа авторы предыдущего заявления Совбеза выступали против перспективы восстановления в Афганистане исламского эмирата, как называлось прошлое государственное образование талибов в 1996-2001 годах.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули важность резолюции 2513 по Афганистану, подтвердили, что у конфликта нет военного решения, и заявили, что не поддерживают восстановление исламского эмирата в Афганистане", - отмечалось в этом тексте.