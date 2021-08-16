Китай ожидает от движения "Талибан" выполнения им взятых на себя обязательств по формированию открытого и представляющего широкие силы нового правительства в Афганистане. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник на заседании СБ ООН по ситуации в Афганистане заявил заместитель постоянного представителя КНР при этой международной организации Гэн Шуан.

"В настоящее время будущее Афганистана находится на историческом перепутье. Китай отметил для себя вчерашнее заявление "Талибана" о том, что война в Афганистане завершилась, что движение намерено начать переговоры о создании открытого, всеобъемлющего исламского правительства и примет ответственные меры для обеспечения безопасности афганских граждан и работающих в стране иностранных миссий", - сказал он.

"Китай ожидает, что эти обязательства будут выполнены", - добавил Гэн Шуан.

Как он пояснил, важнейшей целью для всех сторон является прекращение кровопролития и масштабного потока беженцев из Афганистана. "Надеемся, что "Талибан" в Афганистане объединится со всеми сторонами и этническими группами в стране для создания широкой и всеобъемлющей политической структуры, которая будет отвечать национальным условиям государства и заложит фундамент для достижения устойчивого мира", - резюмировал он.

Китай ожидает, что движение "Талибан" выполнит свои обязательства и дистанцируется от действующих в Афганистане террористических организаций, заявил Гэн Шуан.

"Мы надеемся, что "Талибан" в Афганистане честно выполнит свои обязательства и полностью порвет с террористическими организациями", - сказал он.

"В последние 20 лет террористические организации, в числе которых "Исламское государство", "Аль-Каида" и "Исламское движение Восточного Туркестана", сосредотачивали силы в Афганистане и усиливались там, создавая серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности. Афганистан никогда больше не должен вновь превратиться в рай для террористов. Это ключевой аспект, который должен твердо отстаиваться при любом политическом урегулировании в Афганистане", - резюмировал дипломат.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.