Россия призвала все стороны в Афганистане воздержаться от боевых действий

Россия призывает все стороны в Афганистане воздерживаться от боевых действий, содействовать урегулированию мирным путем. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Призываем все вовлеченные афганские стороны воздерживаться от вооруженных действий и содействовать урегулированию мирным путем", - сказал Небензя.

"Мы видели, что крупные афганские города были сданы без особого сопротивления. С момента последнего обсуждения в Совете (безопасности – ред.) прошло всего 10 дней, а обстановка в стране за этот период изменилась до неузнаваемости. Сегодня наши взоры обращены на Кабул, который накануне спешно покидали первые лица республики, простые афганцы, а также часть дипломатического корпуса", - сказал Небензя.

"Очевидно, что такой стремительный разворот стал неожиданностью для всех, включая тех, кто еще недавно громко заявлял о высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков", - подчеркнул он.

По его словам, Россия следит за ситуацией в Афганистане. "На данном этапе полагаем, что поддаваться паническим настроениям не стоит. Важно, что удалось избежать массового кровопролития среди гражданского населения", - отметил постпред.