Армения придает важность решению Уругвая открыть посольство в Ереване: премьер принял главу МИД  Уругвая

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня министра иностранных дел Уругвая Франсиско Бустижо, находящегося в Армении с официальным визитом.

Приветствуя гостя, премьер-министр Пашинян отметил:

“Уважаемый господин министр, уважаемые гости, приветствую Вас в правительстве Республики Армения.

Наши отношения, теплота отношений между нашими странами подразумевает, что мы должны чаще видеться и чаще общаться.

В этой связи мне было очень приятно узнать о решении Уругвая открыть посольство в Ереване. Мы сами обсуждаем возможность открытия посольства в Уругвае, и своим решением вы помогли нам скорее принять решение.

Думаю, теплая, дружественная атмосфера, которая существует между нашими странами, и более чем позитивное восприятие, которое существует в Республике Армения по отношению к Уругваю, делает очень важным укрепление экономических отношений.

Соглашение, подписанное между ЕАЭС и МЕРКОСУР, дает нам возможность приложить реальные усилия в этом направлении и добиться конкретных результатов.

Надеюсь, что открытие посольств придаст дополнительный импульс этому направлению наших отношений, тем более что у нас очень большая армянская община в Уругвае, которая является дополнительным, ключевым фактором теплых отношений между нашими странами.

Еще раз рад видеть Вас. Добро пожаловать”.

В свою очередь, министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустижо отметил:

“Господин премьер-министр, большое Вам спасибо. Прежде всего хотел бы поблагодарить Вас за теплый прием, который мы получили с тех пор, как вступили на армянскую землю вчера вечером.

До встречи с Вами мы встретились с министром экономики и исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Армения, в беседе с которым отметили, что у нас такое чувство, что мы находимся в своем доме.

Наше общение фактически происходит очень легко, и это связано с наличием в Уругвае очень важной армянской общины, которая интегрирована в нашу страну.

Исторических сходств между Уругваем и Арменией больше, чем географических различий.

Во время встречи с Арменом Григоряном я уже отмечал, что голос Уругвая всегда был также голосом Армении в мире.

Именно поэтому я приветствую решение об открытии посольства Армении в Уругвае в ближайшем будущем, и мы уже проинформировали г-на Григоряна о нашем решении открыть посольство Уругвая в Республике Армения, а также о том, что нашим первым послом в Вашей стране будет дорогой друг Эдуардо Розенброк.

Все официальные лица, с которыми я встречался - и министр экономики, и исполняющий обязанности министра иностранных дел, спрашивали меня, как улучшить двусторонние торгово-экономические отношения. Ответ один: невозможно улучшить и без того блестящие политические отношения между нашими странами.

Поэтому я думаю, что в будущем у нас будут очень успешные торгово-экономические отношения.

В этом контексте позвольте мне поздравить Вас, господин премьер-министр, с переизбранием и выразить уверенность, что Ваше пребывание в должности будет полезным как для Республики Армения, так и для наших двусторонних отношений”.

Никол Пашинян подчеркнул, что Уругвай занимает особое место в сердце армянского народа как первое государство, официально признавшее Геноцид армян (1965 г.). Премьер-министр высоко оценил беспристрастную и конструктивную позицию Уругвая по нагорно-карабахскому конфликту, отметив, что Армения благодарна за принятую Сенатом Уругвая в октябре 2020 года резолюцию, осуждающую вовлечение Турцией наемников в войну, а также резолюцию Палаты представителей, осуждающую нарушения прав человека и бомбардировки гражданской инфраструктуры Азербайджаном.

Министр иностранных дел Уругвая отметил, что рад посетить дружественную Армению и иметь возможность обсудить перспективы сближения двусторонних отношений.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах расширения торгово-экономического сотрудничества. Была подчеркнута важность развития гуманитарных связей, стимуляции сотрудничества в области образования, науки, культуры и спорта.