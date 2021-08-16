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В США призвали соседей Афганистана принять беженцев

В США призвали соседей Афганистана принять беженцев

США призывают международное сообщество, включая соседей Афганистана, принять беженцев из страны, а движение "Талибан" - обеспечить возможность выезда всем желающим. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сказала американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы призываем соседей Афганистана, другие страны региона и за его пределами предоставить временное или постоянное убежище афганцам, которые пытаются покинуть страну", - сказала она на заседании СБ ООН.

"Критически важно, чтобы все афганские и иностранные граждане, кто хотят уехать, могли безопасно это сделать", - добавила дипломат.

США направили тысячи военных в аэропорт афганской столицы Кабула для эвакуации своих граждан и местных союзников, которые ищут спасения от талибов.


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