За неделю зафиксирован рост новых случаев коронавируса на 35%: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены ситуация с коронавирусом в Армении, профилактические меры и процесс вакцинации.

Премьер-министр Пашинян коснулся эпидемической ситуации в Армении, отметив: “Уважаемые коллеги, на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей у нас был рост новых случаев коронавируса нового типа на около 35%, и очевидно, что у нас есть динамика роста. Теперь наша цель - во-первых, понять текущую ситуацию, обменяться идеями и выслушать предложения о том, что делать дальше. Также обсудить динамику вакцинации и наши планы на будущее. Сначала мы послушаем министра здравоохранения, после чего обменяемся новыми идеями”.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян представила ситуацию с коронавирусом в Армении по состоянию на 16 августа 2021 года: всего зарегистрировано 234 814 случаев заболевания, 2704 человека сейчас получают лечение, 222 801 человек выздоровели, 4702 человека умерли, 1136 человек умерли вследствие других причин. Министр отметила, что эпидемическая ситуация с коронавирусом достаточно напряженная как в мире, так и в нашем регионе: об этом свидетельствует рост новых случаев, увеличение количества ежедневных тестов. На данный момент действуют 10 медицинских организаций, в которых госпитализировано 929 граждан, в тяжелом состоянии - 483 человека, в крайне тяжелом - 100 граждан.

Касательно процесса вакцинации министр сообщила, что наблюдается динамика роста: на сегодняшний день количество прививок от Covid-19 превысило 220 000, из которых около 100 000 были сделаны за последний месяц. Запасов вакцины достаточно, в ближайшие дни ожидается получение новой партии. По словам Аванесян, вакцинация от коронавируса остается наиболее эффективным способом предотвращения распространения инфекции. Об этом свидетельствует тот факт, что, несмотря на рост числа заболевших в мире, в странах, где уровень вакцинации высок, низкий уровень госпитализаций вследствие коронавируса. Министр отметила, что вносятся соответствующие изменения и предусмотрено, что с 1 октября текущего года лица, ведущие хозяйственную деятельность, должны будут требовать у своих сотрудников справку о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста раз в 14 дней.

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян коснулся процесса вакцинации в системе государственного управления, отметив, что по состоянию на конец июля этот показатель достиг 53%. Процесс продолжается.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавируса, усилением контроля, стимуляцией процесса вакцинации и возможным введением ограничений. Еще раз была подчеркнута важность повышения информирования общественности как об ужесточении контроля, так и об эффективности вакцинации, что позволит сохранить управляемость эпидемии.

По словам премьер-министра, анализ статистики показывает, что эпидемическая ситуация с коронавирусом в Армении становится напряженной, и контроль за соблюдением противоэпидемических правил должен быть ужесточен. В частности, необходимо ужесточить контроль за ношением масок в закрытых помещениях, и полномочные органы должны вести активную работу. Никол Пашинян отметил, что необходимо приложить максимальные усилия, чтобы держать эпидемическую ситуацию под контролем, чтобы не было необходимости идти на локдаун, как это сейчас делается в разных странах.

По итогам совещания премьер-министр дал поручения ответственным лицам.