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ПВО Узбекистана сбила самолет ВВС Афганистана 

ПВО Узбекистана сбила самолет ВВС Афганистана 

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой противовоздушной обороны Узбекистана при попытке нарушения границы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в минобороны Узбекистана.

В понедельник в интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета якобы ВВС Афганистана. Указано, что инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В минобороны Узбекистана подтвердили РИА Новости информацию о нарушении самолетом границы и его крушении, уточнив, что проводится расследование. Сотрудник Термезского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи сообщил РИА Новости, что два летчика выжили и находятся в больнице в Термезе, их состояние тяжелое.

"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", - сказал представитель минобороны страны.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением членов радикального движения "Талибан" на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, по его словам, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.


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