В результате поисковых операций в районе Джракана останков тел военнослужащих не обнаружено

В результате поисковых операций, проведенных сегодня в неподконтрольном Арцаху районе Джракана (Джабраил), останков тел армянских военнослужащих не обнаружено. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Республики Арцах.

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне 1619 тел.