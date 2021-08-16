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В результате поисковых операций в районе Джракана останков тел военнослужащих не обнаружено

В результате поисковых операций в районе Джракана останков тел военнослужащих не обнаружено

В результате поисковых операций, проведенных сегодня в неподконтрольном Арцаху районе Джракана (Джабраил), останков тел армянских военнослужащих не обнаружено. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Республики Арцах. 

В общей сложности, после прекращения боевых действий с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, были обнаружены или переданы армянской стороне 1619 тел.


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