После землетрясения на грузино-армянской границе зарегистрировано 70 афтершоков. 

После землетрясения магнитудой 4,5, 16 августа в 17:44 часов, на грузино-армянской границе, в 16 км к северо-востоку от села Бавра, было зарегистрировано 70 афтершоков.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, происходит разрядка зоны очага.

Напомним, что 16-го августа в 05:44 по местному времени (в 01:44 по Гринвичу) сейсмической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС РА зарегистрировано землетрясение с магнитудой 4.5 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 16 км к северо-востоку от села Бавра Ширакского региона, приграничная зона Грузия-Армения.

Географические координаты эпицентра 41.22⁰ северной широты и 43.94⁰ восточной долготы.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 6 баллов.

Землетрясение ощущалось в регионах РА Ширак и Лори - с силой 4-5 баллов и регионе РА Тавуш - с 3-4 балла.