В Стамбуле открылась выставка по случаю 93-летия всемирно известного фотографа армянского происхождения Ара Гюлера

В Галатской башне Стамбула открылась выставка по случаю 93-летия всемирно известного фотографа армянского происхождения Ара Гюлера. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет турецкое издание Hurriyet.

На открывшейся 16 августа выставке представлены 75 стамбульских фотографий Гюлера.

Выставка будет открыта до конца октября.

Знаменитый турецкий фотограф армянского происхождения Ара Гюлер, более известный как "Глаз Стамбула", скончался 17 октября 2018 года в возрасте 90 лет.

Турецкий фотокорреспондент Ара Гюлер входил в семерку лучших фотографов в мире.

Ара Гюлер родился 16 августа 1928 году в стамбульском районе Бейоглу в армянской семье. Отец его владел аптекой, а среди друзей отца было множество весьма интересных и творческих людей. Так, с самого детства мальчика окружало весьма богемное по тем временам общество. Ара с детства решил стать актером, и, еще учась в школе, он начал играть в театре; в тот период он посещал курсы драматического искусства под руководством Мухсина Эртугрула, основателя современного Турецкого театра.

Впрочем, несмотря на всю свою любовь к кино, когда пришло время выбирать, Ара отказался от актерства и выбрал журналистику, поступив в 1950 году на работу в редакцию газеты Yeni Istanbul в качестве фотожурналиста. В то же самое время он изучал экономику в Университете Стамбула. Позднее он перешел работать в другое издание — газету Hürriyet.

Ара Гюлер обожал снимать портреты. Среди его героев Уинстон Черчилль, Индира Ганди, Альфред Хичкок, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Мерилин Монро, Мария Каллас. Мастер считал, что фотография должна документировать информацию для людей, об их жизни и собственных страданиях.