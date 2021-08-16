Постоянно повторяемая ложь не становится правдой: Бегларян ответил на заявление Алиева

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян, ответил на недавние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Арменпресс, в ответ на заявления Ильхама Алиева в интервью «CNN Turk» относительно Республики Арцах, Бегларян написал в Twitter:

«Постоянно повторяемая ложь не становится правдой. Сейчас в Арцахе проживает 120 тысяч жителей, а не 25 тысяч. Арцах никогда не будет частью Азербайджана, забудьте об этом.

Мы ожидаем четкого ответа со стороны международного сообщества на признание Алиева в том, что Азербайджан развязал войну».

В интервью CNN Turk 14 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал очередное лживое заявление, заявив, что, по их оценкам, в Нагорном Карабахе проживает 25 тысяч граждан. Согласно заявлению Минобороны РФ от 16 августа, с ноября 2020 года военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили передвижение более 58 тысяч автомобилей - около 210 тысяч человек.

Алиев также заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны быть интегрированы в азербайджанское общество, что, по мнению президента Азербайджана, создаст для них больше возможностей, конечно, не упомянув о том, почему армяне до сих пор не живут в Гадруте, Шуши и других населенных пунктах, оказавшихся под оккупацией Азербайджана.