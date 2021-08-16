Названо число шаманов в России

Порядка 4 тысяч шаманов работает в России, их количество ежегодно растет, сообщил РИА Новости после прошедшего в столице Тувы Кызыле третьего Всероссийского съезда шаманов верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

"Во всей России число шаманов каждый год увеличиваются. Их около 4 тысяч", - сообщил он.

По словам Кара-оола Допчун-оола, к шаманам в России обращаются люди разных национальностей и вероисповеданий. "В шаманизме нет различий по национальности и вероисповеданию. Шаман обязан помочь человеку, используя силы природы", - подчеркнул он.

На состоявшемся съезде было принято решение обратиться к правительству РФ с просьбой признать шаманизм традиционной религией России, обсуждались также вопросы создания общероссийской религиозной организации шаманов и "кодекса чести" шамана, посвященного недостойным действиям. Допчун-оол, выступая на съезде, также призвал шаманов признать верования представителей современного славянского язычества.

"Разные древние языческие верования хотят присоединиться к шаманизму. Цели и обряды одинаковые", - добавил он в разговоре с РИА Новости.

Первый Всероссийский съезд шаманов состоялся в Кызыле в 2018 году. Глава кызыльской местной религиозной организации шаманов (МРОШ) "Адыг-Ээрен" (по-русски – "Дух Медведя") Кара-оол Допчун-оол был избран на нем верховным шаманом России.