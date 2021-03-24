Предстоящие на 17 августа мероприятия
17:52, Август 16, 2021
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10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
- 20:22 За неделю зафиксирован рост новых случаев коронавируса на 35%: премьер-министр
- 20:03 ПВО Узбекистана сбила самолет ВВС Афганистана
- 19:31 В результате поисковых операций в районе Джракана останков тел военнослужащих не обнаружено
- 19:02 Глава МО Армении представил нового заместителя министра
- 18:50 После землетрясения на грузино-армянской границе зарегистрировано 70 афтершоков.
- 18:45 В Стамбуле открылась выставка по случаю 93-летия всемирно известного фотографа армянского происхождения Ара Гюлера
- 18:33 Постоянно повторяемая ложь не становится правдой: Бегларян ответил на заявление Алиева
- 18:01 Названо число шаманов в России
- 17:52 Предстоящие на 17 августа мероприятия
- 17:17 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-08-21
- 17:15 Азиатские индексы выросли - 16-08-21
- 17:09 За полгода в Грузии в авариях погибли 189 человек
- 16:53 В Лусакунке будет построена осветительная сеть
- 16:39 Ален Симонян принял посла Грузии в Армении
- 16:39 Президент Ирана заявил, что уход США из Афганистана позволит добиться мира в этой стране
- 16:25 Глава ИБПП примет участие в экономическом форуме в Польше
- 16:04 Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в южной части Атлантического океана
- 15:59 Наши спортсмены достойно представили Армению на Олимпиаде в Токио: премьер принял олимпийскую сборную Армении
- 15:47 Эпидемическая ситуация в Армении оценивается как напряженная. Специалист представляет причину
- 15:44 ОДКБ начала подготовку к учениям вблизи таджикско-афганской границы
- 15:38 Главы МИД стран ЕС 17 августа проведут срочную видеоконференцию по Афганистану
- 15:35 Президент Арцаха поручил в короткие сроки начать и завершить строительство трубопровода Патарского водохранилища
- 15:23 Информации о нахождении граждан Армении в Афганистане на данный момент нет: МИД
- 15:13 ВСС отклонил ходатайство о привлечении Давида Григоряна к ответственности
- 15:07 Мэр Сисиана подал в отставку
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